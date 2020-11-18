محافظ الجيزة يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس مدرسة اللغات بمنطقة الرماية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطلاب المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية في مستشفى الهرم التخصصي، للاطمئنان على توفير الرعاية الطبية لهم وتذليل أية معوقات.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات، مشيراً إلى أن أعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 و16 عامًا، ويتبعون مدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية.

وأكد المحافظ أن هناك 8 حالات إصاباتهم خفيفة تراوحت ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة، ومُدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وجارٍ استكمال فحص باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحى لهم.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التحاور مع الطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدا على مدير مديرية الشئون الصحية بتقدم الرعاية اللازمة لهم وإجراء فحص صحى شامل لحالتهم وعدم مغادرة المستشفى قبل التأكد من حالتهم الصحية.