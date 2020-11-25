أمين "الشيوخ": تلقي مقترحات تعديل اللائحة من الأعضاء مستمر للغد

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، والذي يتضمن 293 مادة.

كانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون قد انتهت من كتابة التقرير النهائى حول مشروع القانون والذى سيتم عرضه فى الجلسة العامة.

أكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة ستتلقى تعديلات أعضاء المجلس على اللائحة حتى غدٍ الخميس، تمهيدا لعرضها على الجلسة التي تنعقد يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع.

وأشار إلى ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية ويتم مراعاة الأساليب الوقائية المختلفة.

وقال إن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخله فى ظل تنوع الخبرات التي تجعل جميع النواب مؤهلين للتعرض لكافة القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عتمان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتاً إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات المقبلة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الأحزاب والقوى السياسية، الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة.

وأشار إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في إعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتى ذلك الوقت أسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.

وأكد الأمين العام للشيوخ أن جلوس الأعضاء سيكون بالتوافق بين الأعضاء وهيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والوكيلين.