معسكر إيواء عاجل لمواجهة الكوارث بمدينة نويبع

دشنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء،معسكر إيواء بمدينة نويبع، اليوم، لمواجهة الكوارث والأزمات كتجربة حقيقية على أرض الواقع، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر، ومشاركة الجهات المعنية لإدارة الأزمات من مديريات " الأمن، الصحة، التموين، الكهرباء، النقل و الطرق، الري، الإسعاف، التربية و التعليم، البيئة، الأوقاف، الكنيسة".

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الهدف من إنشاء المعسكر هو التعرف على آليات التعامل حال تعرض المحافظة لأية أزمات طارئة، أو كوارث طبيعية قد تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، أو المنشآت، أو المرافق و المباني أو الطرق.

وأوضح مدير المديرية أن معسكر الإيواء بمدينة نويبع يضم 10 خيام، كل خيمة مزودة بكافة التجهيزات بإجمالي 40 سريرا، إضافة لدورتي مياه، للرجال والسيدات، وسيارات الإسعاف والمطافئ والمياه والمولدات الكهربائية، والصيدلية، والعيادة المتنقلة، وسيارة التطعيمات، ومطبخ مزود بالخبز واللحوم والدجاج المطهوة، وصالة طعام.

وأكد أن المعسكر جاهز بالفعل لتقديم كافة الخدمات للمنكوبين ، سواء على مستوى المعيشة أو الرعاية، التي تقدم في ظروف الكوارث و الأزمات، و التي تتسبب في تشريد و إخلاء السكان من منازلهم ، إضافة إلى وجود ممثلين من الأزهر و الأوقاف و الكنيسة لرفع الروح المعنوية للمنكوبين وبث روح الأمن و الطمأنينة بداخلهم و إزالة أثار الخوف والذعر بينهم، وأيضًا تجهيز ملاعب ترفيهية للأطفال وتنس الطاولة.