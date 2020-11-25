محافظ الفيوم يلتقي عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم بمركز إطسا

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ خلال اللقاء استمع من أحد المواطنين عن مشكلة بناء مبنى مكتب بريد قرية منية الحيط، موجهًا رئيس مدينة إطسا بالمعاينة وعرض تقرير كامل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى أنّ محافظ الفيوم استمع لشكوى مدير مدرسة مطول الابتدائية بشأن إزالة المدرسة لإعادة بنائها واستغلال مساحة المدرسة بالكامل، ووجه المحافظ رئيس فرع الأبنية التعليمية بالفيوم بالمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير لدراسة الإزالة الفورية لها، وإدراجها في خطة البناء.

ولفت "التومي" إلى أنّ محافظ الفيوم، وجه رئيس مركز ومدينة إطسا، بتوفير مكان بديل مناسب لنقل سوق "الخضار" بمدخل دفنو لحل مشكلة الزحام وتيسير الحركة المرورية، كما وجه بتوفير عدد من الأكشاك لعدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتوفير سكن لبعض الأسر الأولى بالرعاية.

واستمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التي تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه المحافظ مسؤولي مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص، كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي لعدد من المواطنين لإمكانية صرف مساعدات شهرية لهم.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.