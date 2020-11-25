رسميا.. فوز "الخولي" و"دياب" بمقعدي الدائرة الرابعة بالفيوم

انتهت عملية فرز الأصوات الأولية في كل اللجان بالدائرة الرابعة والأخيرة ومقرها مركزي شرطة أبشواي ويوسف الصديق، والتي أظهرت فوز مرشح حزب "مستقبل وطن" ومرشح فردي مستقل بالمقعدين المخصصين للدائرة، وخسارة نائب سابق ومرشح فردي، وذلك بعدما انتهت اللجنة من فرز أصوات الناخبين الصحيحة في 141 لجنة انتخابية بالدائرة.

وحصلت "الوطن" على مستند رسمي من اللجنة العامة للانتخابات يفيد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، حصول محمد طه عبدالله محمود وشهرته محمد طه الخولي مرشح حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات بـ66951 صوت، بينما حصل أحمد محمد أحمد دياب وشهرته أحمد دياب على 64014 ليفوز بالمقعد الثاني بالدائرة، بينما تراجع محمد مصطفى عبد المولى اللحامي وشهرته محمد اللحامي بحصوله على 44526 صوت، فيما احتل علاء العمدة عضو مجلس النواب المرتبة الأخيرة بـ فيما إحتل علاء السيد محمود جاب الله وشهرته علاء العمدة عضو مجلس النواب المرتبة الأخيرة بـ 42995 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 433707 أدلى بأصواتهم منها 116257 ناخبا وناخبة، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 7014 صوتًا، بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 109243 صوتًا.

وأُجريت عملية الاقتراع على مدار يومين داخل 459 لجنة فرعية، موزعة على 221 مقرا انتخابيا في الـ3 دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليونا و424 ألفا و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ووزعت اللجان على الدوائر الـ3 الذين يشهدون جولة الإعادة؛ إذ جهزت 136 لجنة فرعية، موزعة على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا، بالدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة إطسا، وفي الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.