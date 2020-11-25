غرف الإغاثة في المرور ترفع استعداداتها للقصوى بسبب سوء الأحوال الجوية

رفعت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور استعداداتها إلى القصوى، لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

ودفعت إدارة المرور بسيارات الإغاثة، لمتابعة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية، تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تساعد قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكل الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، والأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" والحماية المدنية "180".