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عائشة بن أحمد تدعو محبيها لمساعدة توأم ملتصق: والدهما مديون

كتب:

خالد فرج
08:02 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد

في لفتة إنسانية، دعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد محبيها، لمساعدة توأم ملتصق من منطقة الرأس منذ 5 أعوام، خاصة أن والدهما يمر بعثرات مادية تمنعه من الوفاء باحتياجاتهما. 

ونشرت عائشة، مقطعا مصورا للتوأم الملتصق عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام" قائلة: "السيد إسلام محتاج مساعدتنا، والد بنتين توأم ملتصقتين من 5 سنين، حاول يعالجهم وسافر بيهم، لكن للأسف مفيش عملية تنجم تصير في حالتهم"

وأضافت: "السيد هذا عنده ديون، وحياة بناته اليومية تحتاج برشا مصاريف، إللي يحب يعاونه نبعتله التقارير وكل التفاصيل"

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