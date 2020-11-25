عائشة بن أحمد تدعو محبيها لمساعدة توأم ملتصق: والدهما مديون
كتب:
خالد فرج
08:02 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
عائشة بن أحمد
في لفتة إنسانية، دعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد محبيها، لمساعدة توأم ملتصق من منطقة الرأس منذ 5 أعوام، خاصة أن والدهما يمر بعثرات مادية تمنعه من الوفاء باحتياجاتهما.
ونشرت عائشة، مقطعا مصورا للتوأم الملتصق عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام" قائلة: "السيد إسلام محتاج مساعدتنا، والد بنتين توأم ملتصقتين من 5 سنين، حاول يعالجهم وسافر بيهم، لكن للأسف مفيش عملية تنجم تصير في حالتهم"
وأضافت: "السيد هذا عنده ديون، وحياة بناته اليومية تحتاج برشا مصاريف، إللي يحب يعاونه نبعتله التقارير وكل التفاصيل"