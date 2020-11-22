أخبار التعليم.. تأجيل الامتحانات "كلام فارغ" وانتظام اختبارات الميدتيرم

شائعات كثيرة تحوم حول العلمية التعليمية، بداية من تأجيل الامتحانات وإلغاء الحضور والانصراف بالجامعات والمدارس، وهو ما يدفع المسؤولين للرد على الشائعات لحظة بلحظة، لذلك تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية، آخر أخبار التعليم على مدار اليوم.

شوقي: الحديث عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات "كلام فارغ"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، ستعقد في مواعيدها المحددة، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو المقبل، موضحا أن الحديث عن تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا "كلام فارغ".

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جوائزها مليون جنيه.. مسابقة لجامعة القاهرة للتميز في التعليم عن بعد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مسابقة "التميز في التعليم عن بُعد" لتشجيع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU، وتطوير المحتوى التعليمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والإمكانيات التي تتيحها المنصة في التفاعل مع الطلاب، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث، وتطبيق آليات التحول الرقمي في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

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الخشت: جامعة القاهرة حددت الشفرة الوراثية لـ"كورونا" المنتشر في مصر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثي الخاص بالجامعة، استطاع أن يحدد نوع الشفرة الوراثية للفيروس المنتشر في مصر، وذلك بالتعاون مع مركز الطب التجديدي للقوات المسلحة، موضحًا أن جامعة القاهرة كانت الأولى والسابقة في إعداد خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكان ذلك في وقت لا يتحدث فيه أحد عن هذا الفيروس، وبالتحديد في ديسمبر الماضي، وتم الإعلان عنها في يناير.

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الجامعات: انتظام اختبارات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية مشددة

بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وسط عدد من الإجراءات الاحترزاية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "المستجد 19".

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التعليم العالي: نسب الإشغال بالمستشفيات الجامعية للمصابين بكورونا في المستوى المقبول

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجرى الآن إنهاء إجراءات تراخيص بدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث، والمتعلقة بمنح التراخيص اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية للمصنع المكلف بالتصنيع.

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