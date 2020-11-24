أخبار التعليم اليوم.. شائعة تعليق الدراسة و3 قنوات جديدة للطلاب

منذ بداية العام الدراسي يشعر الآباء والأمهات بالقلق والخوف، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وزارة التربية والتعليم ترد على الشائعات

خلال الأسبوع الماضي، انتشرت شائعة تعليق الدراسة، في منتصف نوفمبر، ليخرج مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم من أجل نفي الشائعة، وأوضح "شوقي"، أن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق المدارس أو تعليق الدراسة بسبب الموجة الثانية من كورونا.

ولمعرفة الشائعات التي نفتها الوزارة يمكن الاطلاع عليها من هنـــا.

مدة الغياب القانونية للطلاب

ردًا على شائعة متعلقة برفع غياب الطلاب بالمدارس بسبب الموجه الثانية من من فيروس كورونا المستجد، قال مصدر مسؤول بالوزارة إن مدة الغياب القانونية والمسموح بها للطلاب داخل المدارس وفقًا لقانون التعليم هي 15 يومًا متصلة، أو 30 يوما منفصلة.

وإذا تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تتضمن تحويله إلى نظام المنازل.

إطلاق 3 قنوات تعليمية مجانية جديدة للطلاب

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بصدد إطلاق 3 قنوات تعليمية جديدة أمام الطلاب على شاشة التلفزيون بشكل مجاني خلال الأسبوع الحالي.

القناة الأولى ستكون مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي، والقناة الثانية موجهة لأولياء أمور الطلاب بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي.

بينما القناة التعليمية الثالثة على شاشة التليفزيون ستكون مخصصة لطلاب التعليم الفني، وبذلك ستكون القنوات التعليمية قد غطت كل طلاب المراحل الدراسية المختلفة.

جامعة القاهرة تنشر فيديوهات التعامل على منصتها الذكية

يواصل مركز الخدمات المعرفية والالكترونية ووحدة التعلم الالكتروني التابع لجامعة القاهرة، عداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة Blackboard، والاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة، حيث انتهت الجامعة من إعداد فيديوهات توضح للطلاب كيفية عملهم داخل مجموعات، ومعرفة نسبة حضورهم داخل كل مقرر دراسي.

والهدف هو تدريب الطلاب على إجادة التعلم عن بُعد وكيفية التعامل مع المنصة الذكية للجامعة، وقد تم نشر فيديو يوضح للطلاب كيفية العمل داخل مجموعات في كل مقرر من المقررات الدراسية.