7 خطوات لتقسيط مديونية صاحب العمل للتأمينات

​أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه تم إتاحة خدمة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المقررة.​

خطوات التقسيط

وأوضحت التأمينات، أنه إذا كانت المنشآة مدينة وتم توقيع الحجز الإداري عليها أو قدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم اتباع الآتى:

- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأمينى الواقع فى دائرته نشاط المنشأة.

- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحددها السلطة المختصة .

- سيتم بناءً على ذلك الطلب تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزم بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً، والمبالغ الإضافية وذلك القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

- في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء ثلاثة أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.

- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط .

- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط.

- يعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.

إتاحة ​​تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية، لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج بتعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، إلى فئة الدخل الأعلى بشرط يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتي تاريخ تقدمه بطلب التعديل.

كما أجاز تعديل فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.