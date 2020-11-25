محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد، والذى من المقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بأعياد 23 ديسمبر.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالميناء البري الجديد بحي الضواحي لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروع، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية والشركات الهندسية للمشروع.

وأشاد الغضبان بمعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الميناء البرى الجديد، وأكد محافظ بورسعيد أن الجميع يعملون على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت، لافتا إلى أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحى باعتباره سيصبح امتدادا لمحور 30 يونيو، وواجهة بورسعيد أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.

وأشار الغضبان إلى أن الميناء البري الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد، وسيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد التقى اليوم العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار الاحتفال باختيار محافظ بورسعيد كأفضل محافظ عربى فى مسابقة التميز الحكومة العربى بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.