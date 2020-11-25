محافظ الشرقية يتابع إنشاء وتطوير 15 مدرسة بأبو حماد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 15 مدرسة بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة إجمالية بلغت 94 مليونا و500 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و4 إدارات تعليمية، لإضافة 2049 فصل جديد بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جار تنفيذ 15 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة مالية 94 مليونا و800 ألف جنيه.

وأوضح: "شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة البوز الاعدادية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه وإنشاء مدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة صلاح عبد الله الشافعي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه".

وتابع: "شملت المشروعات إنشاء جديد لمدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 7 مليون و 900 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبو زكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة نظله موسي جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة صلاح حباره للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و600 ألف جنيه، كما تم إنشاء جديد لمدرسة كفر أبو النور لإضافة 11 فصل وبتكلفة 7 مليون و 200 ألف جنيه".

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الحلمية الابتدائية المشتركة لتطوير 16 فصل وبتكلفة 7 مليون و 600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 100 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة أبو حماد الثانوية التجارية لتطوير 36 فصل وبتكلفة 9 مليون و 800 ألف جنيه، وأعمال توسعة 15 فصل بمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و 400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 23 فصل بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بتكلفة 5 مليون و900 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامي إسماعيل الابتدائية بتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 13 فصل بمدرسة السناجرة الابتدائية القديمة بتكلفة 4 مليون و 100 ألف جنيه".