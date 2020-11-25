بسبب الأمطار.. تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

تسببت الأمطار في انهيار شرفة شقة بالطابق السادس في عقار بمنطقة محرم بك، مساء اليوم، ما أسفر عن تحطم سيارتين "تاكسي وملاكي"، دون حدوث إصابات.

وقال مصدر بالمحافظة إن بلاغًا ورد لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 16 شارع محرم بك، وانتقل مأمور وضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة انهيار شرفة شقة بالطابق السادس بالعقار المشار إليه، بسبب الأمطار، ما أسفر عن تحطم سيارتين "ملاكي وتاكسي" أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات بشرية.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار ترميم شامل يحمل رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠١، ولم يجر تنفيذه، مشيرا إلى إصدار تنبيه شفهي لسكان العقار بضرورة إخلائه بالكامل دون المنقولات كإجراء احترازي.

واجتاحت أحياء الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، اليوم، صاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتسببت موجة الطقس السيئ في إصابة 4 مواطنين بإصابات وكدمات خفيفة إثر سقوط شادر أمام المركز النموذجي بديوان عام محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم، بسبب العواصف، بينما أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم، رجل وطفل بعدما إنهار السلم الداخلي لعقار قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك، دون حدوث إصابات، بسبب الأمطار.