إدوارد: سعيد بالعودة للغناء بعد 23 عاما وأشكر جمهوري على دعم الجيبسي

أحيا الفنان إدوارد بمشاركة فرقته الجيبسي حفلا غنائياً في أحد الأماكن التي تطل على النيل، بعد غياب أكثر من 23 عاما.

وقال إدورد في بيان: "إنه حضر الحفل عدد كبير تفاجأ منه وشعر أن الجمهور كان بانتظار عودته للغناء، معرباً عن سعادته الكبيرة من حضور الجمهور في أولى حفلاته بإحدى البواخر السياحية على النيل.

وكشف إدوارد أنه قام بغناء عدد من الأعمال الفنية أثناء الحفلة من بينها أغنية "ليندا" "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ومن مؤسسي الفريق أيضا الموزع الموسيقي أحمد عادل.

وشدد إدوارد على أن "صدى نجاح الحفلة التي لاقت استحسان رواد السوشيال ميديا والجمهور الذي حضر، حمستني في العودة مره أخرى للغناء أمام الجمهور".

ووجه الشكر لكل من أشاد بعودته مره أخرى للغناء بعد توقف 23 عاما.

وشارك مارك نجل إدوارد بالعزف والغناء في الحفل، ويتكون فريق الجيبسي من أحمد عادل ووائل خضر ومحمد صباحي ومحمد مكي.

وتعاقد إدوارد مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، ليعتبر ذلك العمل أول عمل له في السباق الدرامي الرمضاني.

وقال إدوارد لـ"الوطن"، إن المسلسل سيكون مفاجأة من العيار الثقيل ويوجد به الكثير من المفاجآت، مشيرًا إلى أنه من نوعية المسلسلات الصعيدية، وأن النوع الصعيدي ليس بالجديد عليه، فكانت آخر أعماله الصعيدية مسلسل "ولد الغلابة" في رمضان 2019 مع المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا، مشيرًا إلى أنه يحضر في الوقت الحالي للشخصية، تمهيدًا للتصوير خلال الأشهر المقبلة.

ووقع إدوارد مؤخرا على بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر وأحمد زاهر، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم الشتاء المقبل.