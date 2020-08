إدوارد نورتون والأوسكار.. ترشح لها 3 مرات ولم يحصدها

ممثل شارك في أفلام مميزة مع كبار المخرجين، وأشاد بأدائه النقاد في عدد من أدواره، وأحبه الجمهور في الكثير مما قدمه على شاشة السينما، وعلى الرغم من ذلك لم يحصد إدوارد نورتون، الذي يتم اليوم عامه الـ 51، جائزة الأوسكار على الرغم من ترشحه لها 3 مرات.

Primal Fear عام 1997

أول مرة ترشح لها إدوارد نورتون، لجائزة أوسكار كان عام 1997، عن دوره المساعد في فيلم Primal Fear.

وPrimal Fear من إخراج جريجوري هوبلت، وشارك في بطولته ريتشارد جير، ولورا ليني، وهو فيلم جريمة ودراما، وكانت تكلفة إنتاجه 30 مليون دولار.

نافس إدوارد نورتون في نفس العام على جائزة أوسكار أفضل ممثل دور مساعد، كل من William H. Macy، جيمس وودز، أرمين مولر ستال، كوبا جودينج جونيور وهو الذي حصدها.

American History X عام 1999

قدم إدوارد نورتون أداء شديد التميز في الفيلم الذي أخرجه توني كاي وكتبه ديفيد ماكينا.

ويأتي الفيلم في الترتيب رقم 39 في الأفلام الأعلى تقييما على موقع IMDB، وكانت تكلفة إنتاجه 20 مليون دولار.

ونافس نورتون في نفس الفئة، توم هانكس، إيان ماكلين، Nick Nolte، وروبرت بانيني وهو الذي حصدها.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

ظهر إدوارد نورتون بشكل مختلف، في الفيلم الذي أخرجه المكسيكي أليخاندرو إيناريتو، وترشح عنه لجائزة أفضل ممثل دور مساعد.

الفيلم حقق نجاحا كبيرا، وترشح لـ 9 جوائز أوسكار وحصد منها 4، بالإضافة لعدد آخر كبير من الجوائز من أحداث ومهرجانات فنية مختلفة. وكانت تكلفة إنتاجه 18 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 103 مليون دولار.

ونافس "نورتون" في نفس الفئة، روبرت دوفال، إيثان هوك، مارك روفالوا، J.K. Simmons وهو الذي حصدها.