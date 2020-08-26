رئيس جامعة البرنس إدوارد الكندية: صممنا مخططا للتعليم "الهجين".. وبدء الدراسة في تخصصات جديدة هذا العام

أكدت الدكتورة كیم كريتشلى، الرئيس الأكاديمى لفرع جامعات الأمير إدوارد بمصر، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد، موضحة أن الفرع، بالتنسيق مع الجامعة الأم، وضع مخططاً لنموذج خليط للدراسة، يهدف إلى الدمج بين التعليم عن بُعد والتعليم داخل الحرم الجامعى.

وأضافت «كريتشلى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المصروفات الدراسية فى فرع مصر يقررها الفرع الرئيسى بكندا، والجامعة تقدم 5 أنواع من المنح الدراسية للمتفوقين، مشيرة إلى أنها توفر مجموعة من أكبر المنصات العالمية المتخصصة للتفاعل بين الطلاب والأساتذة، كما أن المرحلة الأولى من فرع العاصمة الإدارية تقع على مساحة 5655 متراً مربعاً، بما يمثل ثلث المساحة الإجمالية للجامعة فى مصر، وإلى نص الحوار..

ما استعداداتكم للعام الدراسى الجديد؟

- تم تصميم نموذج للدراسة بالعام الدراسى الجديد 2020-2021، بالتنسيق مع الجامعة الأم بكندا، يهدف إلى الدمج بين الدراسة بالحرم الجامعى، والدراسة عن بُعد، بحيث يقضى الطالب بعض الأيام داخل الحرم الجامعى وأخرى أون لاين.

وماذا عن المنح الدراسية؟

- الجامعة تؤمن بفكرة تكافؤ الفرص وتحرص على جذب الطلاب المتميزين فى جميع المجالات، حيث يقدم فرع الجامعة فى مصر 5 أنواع مختلفة من المنح الدراسية تشمل منحاً لأوائل الثانوية العامة، ومنح التفوق الدراسى للتعليم الأساسى، ومنح التفوق الدراسى خلال العام الدراسى بالجامعة، ومنح التفوق الرياضى، ومنح التفوق الفنى، ويمكن للطلاب الجمع بين أنواع مختلفة من المنح الدراسية التى تصل نسبة الخصم فيها على المصروفات الدراسية إلى 50%، ويمكن الجمع بين منحة التفوق الدراسى والتفوق الرياضى، وفقاً لشروط مكتب التقدم والقبول بالجامعة.

ما أبرز مجهودات الجامعة فى مواجهة أزمة كورونا؟

- اتخذت الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الأزمة فى مراحلها الأولية، بدءاً من تشكيل لجنة من كبار أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإدارى لتصميم خطة التعامل مع الجائحة، والتى تضمنت: تعديل نموذج الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد بشكل كامل، وتوفير المناهج الدراسية، وإجراء الاختبارات أون لاين، وإغلاق حرم الجامعة بشكل كامل أثناء فترة الذروة ثم إعادة فتحه بشكل تدريجى وفقاً للإجراءات الحازمة التى يلتزم بها كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، وقياس درجة الحرارة قبل دخول الحرم الجامعى، وتوفير كبائن للتعقيم عند كل البوابات، ومحلول للتعقيم بجميع أنحاء الحرم، وإلزام الوافدين إلى الحرم بضرورة ارتداء الكمامات.

هل تم فتح باب التسجيل أمام طلاب «الثانوية العامة» وما يعادلها من شهادات؟

- وفقاً للقانون المصرى المنظم لعمل فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وشروط التقدم والقبول المحددة من قبَل الجامعة الأم بكندا، تم فتح باب التقدم لطلاب الشهادات البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية وطلاب الشهادات الثانوية العامة.

وماذا عن وضع الجامعة؟

- الحرم الجامعى به قدرة استيعابية لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً لمعايير جودة التعليم الكندية وتشجيع كافة الطلاب على تخطى أزمة كورونا والمضىّ قدماً نحو بناء مستقبل مشرق.

وماذا عن المصروفات الدراسية؟

- يخضع فرع الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى نظام المصروفات المحددة من قبَل جامعة الأمير إدوارد بكندا، والتى تتراوح بين 14 ألف دولار كندى لكليات إدراة الأعمال والآداب وحاسبات المعلومات، و16 ألف دولار كندى لكليات الهندسة وفقاً لمعدل تحويل العملة.

ما الشهادات التى تمنحها الجامعة؟

- تمنح الجامعة عدداً من الدرجات العلمية التى تشمل البكالوريوس فى هندسة التصميم المستدام والحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال والآداب، بالإضافة إلى درجة ماجستير إدارة الأعمال فى القيادة الدولية.

وماذا عن فكرة تطبيق التعليم عن بُعد؟

- تقوم الجامعة بتوفير مجموعة من أكبر المنصات العالمية المتخصصة فى تقديم أكثر التجارب العلمية إثراء ودمجاً للطلاب فى بيئة تعليمية افتراضية، بالإضافة إلى توفير كل سبل التفاعل بين الطلاب والأساتذة الأكاديميين.

كيم كريتشلى: مصروفاتنا يقررها الفرع الرئيسى و50% من هيئة التدريس كنديون

كيف يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة؟

- تضع الجامعة عدداً من المعايير المحددة لاختيار أعضاء هيئة التدريس، وتفرض وجود نسبة لا تقل عن 50% من أعضاء هيئة التدريس من كندا، وأنا بدورى فى العمل أقوم بالإشراف على أعضاء هيئة التدريس بالكامل بصفتى الرئيس الأكاديمى للفرع، لضمان الحفاظ على نفس مستوى جودة التعليم المقدم فى كندا.

المرحلة الأولى من فرعنا بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5655 متراً مربعاً

كم تبلغ مساحة الجامعة؟

- تم الانتهاء من بناء وتجهيز المرحلة الأولى للحرم الجامعى بمساحة 5655 متراً مربعاً، وتمثل حوالى ثلث المساحة الإجمالية للحرم الجامعى.

وماذا عن الفرع الرئيسى؟

- نطبق نموذج استضافة فروع الجامعات الأجنبية لتقديم برامجها الدراسية فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ 2018، حيث تم البدء باستضافة فرع جامعة الأمير إدوارد بكندا، والتى تتمتع بتاريخ عريق يبلغ أكثر من 50 عاماً، ويدرس بها أكثر من 4200 طالب فى أكثر من 100 تخصص.

الكليات والبرامج الجديدة

سيتم تقديم عدد من التخصصات الجديدة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الآداب لأول مرة هذا العام بفرع الجامعة فى مصر، بالإضافة إلى كلية هندسة التصميم المستدام وكلية الحاسبات والمعلومات التى تضم واحداً من أكثر التخصصات المتميزة فى مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تطوير ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى تحليل البيانات وتحليل الأعمال، وكلية إدارة الأعمال التى تضم مجموعة من التخصصات تتمحور حول مفهوم رياضة العمل.