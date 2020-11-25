منة شلبي وأحمد مالك لأول مرة في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين

منة شلبي وأحمد مالك لأول مرة في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين
كتب:
محمود الرفاعى
08:41 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
منة شلبي
تجتمع النجمة منة شلبي لأول مرة مع النجم الشاب أحمد مالك والفنانة الشابة هدى المفتي في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان "أول إمبارح" حصرياً على شاهد VIP يوم الخميس المقبل 26 نوفمبر.
وتدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين"، حول شاب وفتاة يتقابلان لأول مرة ويجدان أنفسهما محبوسان في غرفة ما يؤدي إلى تطور العلاقة بينهما.
الحلقة من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مريم نعوم وبطولة منة شلبي، أحمد مالك وهدى المفتي.
نمرة اتنين دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث. ولكل حلقة مخرج وكاتب وأبطال مختلفين.
المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، صبا مبارك، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم ومنى زكي؛ ومن إنتاج شاهد.
يعد مسلسل نمرة اتنين من أعمال شاهد الأصلية، ويتم عرض المسلسل بنظام حلقة واحدة من كل أسبوع، في مساء يوم الخميس، ويمكن الاشتراك في منصة شاهد عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني أو التسجيل بحساب الفيسبوك، ثم الاختيار من بين الباقات وهم: باقة شهرية بسعر 49 جنيهًا، أو باقة سنوية بسعر 349 جنيهًا، أو باقة أسبوعية بسعر 14 جنيهًا، أو إدخال الكود إذا كان لديك قسيمة اشتراك، ثم اختيار طريقة الدفع سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق البطاقة المصرفية.