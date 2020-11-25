عاجل.. تعطيل الدراسة في الجيزة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس غد الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال جنوب الصعيد.

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، يتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وتكون الأمطار غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في محافظات الإسكندرية، رشيد، ودمياط، وبورسعيد، والعريش ورفح، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من مطروح والسلوم.