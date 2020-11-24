رامي رضوان عن تعطيل الدراسة: "كل أسبوع بيطلع إشاعة"

علق الإعلامي رامي رضوان، على خروج شائعات خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، في كل محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة إصابات كورونا، الذي تم تداوله بصورة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الفترة الماضية، وتم نفيه من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وقال "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن مثل تلك الشائعات أصبحت أمر معتاد، ويجب على الجميع أن يكون حصن نفسه من تلك الشائعات التي أصبحت شيء اعتيادي خلال الأشهر الماضية، متابعًا: "سواء إلغاء الدراسة أو تأجيل الدراسة أو تعطيلها خلال الفترة اللي جاية وكلها غلط".

ووجه رضوان رسالة للمواطنين بضرورة عدم مشاركة أي خبر مفبرك، والتأكد من صحة أي خبر قبل أن يتم مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتم إعطاء أي فرصة لتلك الأخبار المفبركة في الانتشار بين المواطنين بصورة موسعة مثلما حدث في المنشور الخاص بتعطيل الدراسة الذي تم نفيه.

وواصل: "أي حد يلاقي خبر مفبرك، يخش على جوجل ويكتب الخبر، وهيعرف الحقيقة، متشيرش أي حاجة وخلاص، اتأكد من أي خبر الأول قبل ما تشيره، عشان ميحصلش لبس لدى المواطنين".

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة القرار المنسوب للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وإعطاء العاملين بالدولة إجازة، وتعليق إقامة جميع الفاعليات.

وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال مستشار رئيس الوزراء إن "هذا المنشور مفبرك ومزور".