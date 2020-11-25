بطاطين أكبر قافلة إنسانية بالعالم تصل غرب الأقصر

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، تستمر الأورمان، في توزيع 6 آلاف بطانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الأقصر، خصوصًا مع زيادة احتياجات الأسر اليومية في فصل الشتاء.

وأوضح شعبان، أنه جرى التوزيع في قرى الندافين ونجع الطويل والفتاتيح بمركز الطود، وقريتي المريس وحاجر المريس مركز القرنة، واليوم، يستمر التوزيع في قرى الرزيقات قبلي والمحاميد بحري وقبلي والديمقراط والرياينة وأرمنت الحيط والمراعزة الشرقية مركز أرمنت غرب الأقصر.

وأشار مدير عام الجمعية، إلى أن الأورمان في الأقصر، توزع 6 آلاف بطانية على أهالي قرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع الأقصر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأكد أن التوزيع يشمل جميع مراكز المحافظة، وأنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن إجمالي ما تشارك به الأورمان، 80 ألف بطانية، و60 ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طنا من الدواجن.

يذكر أن صندوق تحيا مصر، قد نظم احتفالية مؤخرًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية.

وتشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.