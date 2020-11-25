المقاهي تلجأ لحرق الأسعار لجذب الزبائن لمشاهدة مباراة القمة

اتخذت العديد من المقاهى فى المحافظات استعداداتها الخاصة لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، ولا سيما قبيل المباراة بأيام قليلة.

وحرص العديد من بائعى الأعلام والأكواب الكارتونية والبن والشاى والمشروبات الساخنة ومستلزمات الفراشة إلى عمل عروض سعرية لتنشيط المبيعات بحسب عفت صلاح نائب رئيس شعبة المقاهى بغرفة الإسكندرية.

وقال إن الاستعداد للمباراة يأتى مبكرا سواء من جانب الرواد بحجز أماكن لمشاهدة المباراة؛ وذلك قبل بدايتها بحوالى 3 ساعات، أو يومين رغم التقلبات الجوية وبرودة الجو والأمطار إلا أن هناك استعدادات لهذا اليوم، لأنه موسم بالنسبة لهم.

وقال صلاح إن العديد من زبائن المقهى يحرصون على التأكيد عليه قبيل الماتش بساعات أو يوم لحجز أماكن لمشاهدة المباراة، خاصة العائلات.

وأضاف أنه يضطر عدد كبير من المقاهى الشعبية وهى الأكثر إقبالا بالمقارنة بالمقاهى الموجودة فى وسط المدينة أو فى الطرق الرئيسية، إلى وضع مقاعد وشاشة كبيرة فى الحدائق المواجهة للمقاهى لاستيعاب الزبائن، رغم برودة الجو.

وتابع أن عددا كبيرا من أصحاب المقاهي يلجأ في هذا اليوم إلى حرق الأسعار لجذب مزيد من الزبائن للمقهى.