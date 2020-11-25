إصابة مستشار الحملة الانتخابية لترامب بفيروس "كورونا"

أعلن بوريس إبشتاين مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي مع عدد من محامي ترامب.

وقال إبشتاين في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووقف إبشتاين خلال المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي إلى جانب محامي ترامب رودي غولياني، الذي أعلن نجله أندرو إصابته بكورونا في اليوم التالي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه فريقه للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين في عملية تسليم السلطة رغم استمراره في التوجه للجهات القضائية.

ونلقت "سكاي نيوز" تصريح ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وقال ترامب "أود أن أشكر إميلي مورفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا، لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وأضاف: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وكان جو بايدن قد أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب، لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".

ولا يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ورفعت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها "بنسلفانيا" و"جورجيا".