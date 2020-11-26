الموافقة على قبول المتقدمين بالتماسات للسكن بالمدن الجامعية بالأقصر

وافق الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية، على تسكين جميع الطلاب والطالبات المتقدمين بالتماسات للسكن بالمدن الجامعية.

وصرح رئيس الجامعة، بأنه تم زيادة عدد الأماكن المخصصة لتسكين الذكور وفتح باب قبول الالتماسات للسكن بالمدن الجامعية، وعلي من يرغب السكن بالمدن الجامعية التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بمقر الجامعة الرئيسي أو إدارة شؤون الإقامة بالمدن الجامعية لتقديم الإلتماس.

كما تم تحديد أخر موعد للإقامة بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات المتقدمين بإلتماسات حتي الإثنين المقبل.

وأجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، زيارة إلى الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، والتقي خلالها بالدكتور الشيخ خليفة محمد إبراهيم مدير الإدارة المركزية للأزهرالشريف بالأقصر، وجملات كامل مدير عام المنطقة الأزهرية، والشيخ محمود بسيوني مدير منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، والشيخ جمال سليمان مدير منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر عن طريق عقد الندوات التثقيفية التوعوية الدينية لطلاب الجامعة ونشر سماحة الدين الإسلامي.

وأشار محجوب إلى الدور البارز للأزهر الشريف على مدار العصور.

وخلال الزيارة أهدي رئيس الجامعة 180 شجرة مثمرة إلى الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر ويأتي ذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور إبراهيم مصحف للدكتور محجوب، كما أعرب رئيس الجامعة عن مدى سعادته بهذه الزيارة المثمرة متمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق، وقدم له الشكر متمنيا دوام النجاح والأزدهار له ولجامعة الأقصر.

على جانب آخر قام رئيس الجامعة بزيارة معهد الفتيات الأزهري بالأقصر، كما ناقش موضوع تفعيل المقهي الثقافي بالجامعة.

جدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر من المقرر أن تستضيف مؤتمرها الدولي السادس للفـنـون التشكيـليـة وخـدمة المجـتـمع تحت عنوان “الفـن و الاتصال في سياق العـولمة” ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور مـحمد أحمد عرابي رئيس المؤتمر والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف محمود إبراهـيم مقرر المؤتمر وقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة داليا صالح فـرح أمين عام المؤتمر ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.

كما دعت الكلية الأساتذة الأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين لحضور فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة والذي ستنعـقـد فعالياته في الفترة 12-14 ديسمبر 2020م .