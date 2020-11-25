عاجل.. تعطيل الدراسة بجامعة القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

اعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه في ضوء الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع موجه سقوط الامطار وفي اطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فقد تقرر تعليق الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة .

وجاء ذلك حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .