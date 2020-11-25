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محمود مسلم

عاجل.. تعطيل الدراسة بجامعة القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب:

الوطن
07:28 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه في ضوء الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع موجه سقوط الامطار وفي اطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فقد تقرر تعليق الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة .

وجاء ذلك حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

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