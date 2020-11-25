منها مباراة الأهلي والزمالك.. 5 أحداث ينتظرها المصريون الجمعة المقبلة

بالرغم من بدء الموجة الثانية وحالة القلق التي تسيطر على الجميع من تفشيها، إلا أنه لا تزال هناك أحداث أخرى سعيدة وغيرها تحمل الترقب ينتظرها المواطنون الجمعة القادمة 27 نوفمبر، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

مبارة الأهلي والزمالك

وينتظر المواطنون مساء الجمعة وتحديدًا في التاسعة مساءً المبارة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجمع الغريمين في مصر الأهلى والزمالك لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك على ملعب استاد القاهرة.

تحسن حالة الطقس

وكشف خبراء الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية، موضحين أن الأمطار ستظل حتى مساء الجمعة على أن تتحسن الأحوال الجوية من صباح السبت القادم.

وقال الخبراء إن من المنتظر أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد والمتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والخفيفة على شمال الصعيد حتى مساء الجمعة.

الجمعة البيضاء

وينتظر المواطنون الجمعة المقبلة انطلاق الـ "بلاك فرايدي" حيث التخفيضات المرتقبة من العام للعام على كافة أسعار المنتجات بالأسواق والمحلات.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر الموافقة على إجراء تخفيضات، بمناسبة الجمعة البيضاء خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020، لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات.

تحدي الجلالة

بالتزامن مع سلسلة الافتتاحات الحكومية لمنتجعات وفنادق مدينة العلمين الجديدة وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ينظم فريق باور رايد لرياضة الدراجات الهوائية سباق تحدي الجلالة 4 الجمعة القادمة، حيث يتضمن هذا التحدي انطلاق أكثر من 350 متسابق برياضة الدراجات الهوائية من القاهرة إلى مدينة الجلالة العالمية عبر طريق القطامية العين السخنة وطريق الجلالة بإجمالي مسافة 137 كم على ارتفاع 1300م فوق سطح البحر.

النوة المكنسة

وتشهد محافظة الاسكندرية ظهور نوة جديدة وذلك بعد أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بأن المحافظة الساحلية ستشهدها الجمعة المقبلة 27 نوفمبر وأن مواعيد النوات قد تغيرت عن ذي قبل.

وأضاف محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" السبت الماضي، أن المواطنين سيعانون من نفس مشكلات النوات السابقة ولكن سيكون هناك حلول جذرية.