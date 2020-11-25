الأرصاد توضح حالة الطقس يوم مباراة الأهلي والزمالك

ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر، مباراة الأهلي والزمالك في الجولة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، خاصة وأن الكثيرين يفضلون مشاهدتها في المقاهي والكافيهات، لكن بسبب ذروة الطقس السيئ التي تمر بها محافظات مصر، والذي قد يستمر لأيام، وهو ما يشعر معه البعض بالقلق من عدم متابعة المباراة أو حتى إقامتها في أجواء ممطرة ربما تؤثر على المتعة المنتظرة من مواجهة القمة والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وترصد "الوطن"، في السطور التالية طقس يوم الجمعة، وإلى متى يستمر اضطراب الطقس على جميع أنحاء الجمهورية.

الطقس يوم مباراة نهائي أفريقيا

ووفقا لتصريحات إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن يوم الجمعة المقبل، سيشهد تحسنا بالغا ولن يكون مثل الأجواء التي نعيشها في الوقت الحالي.

وأضافت أنه لا توجد فرص لتساقط الأمطار يوم الجمعة، على محافظة القاهرة، لكن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، فرص سقوط الأمطار مستمرة عليها.

وتابعت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك توقعات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على الوجه البحري، لكن بالنسبة للقاهرة، فإنه من المتوقع أن تشهد طقسا جيدا.

وشهد عدد من المحافظات موجة طقس سيئ، مصحوبة بأمطار غزيرة مع رياح شديدة وبرق ورعد، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، وهي الحافظات التي أعلنت تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة السقوط.

وطالب محافظا الإسكندرية والجيزة، المواطنين، بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال فترة الطقس السيئ

ارتداء الملابس الشتوية خاصة كبار السن، لأن الأمطار ستكون شديدة وغزيرة، وهذه الأمطار تمهد لبداية فصل الشتاء.

عدم ارتداء المعدن، خوفا من وجود تلامس مع البرق، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بالصعق الكهربائي.

البعد عن الأسلاك وأعمدة الإنارة، خوفا من وجود أي أسلاك عارية.

عدم الخروج إلا في الحالات المطلوب فيها الخروج لمساعدة رجال الصرف الصحي في كسح وسحب المياه.

ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة، والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار.