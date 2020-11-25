أحمد فهمي يكشف كواليس مقابلته مع مارادونا: كاريزما لم أرها في حياتي

كشف النجم أحمد فهمي، كواليس مقابلته مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في برنامج "فهمي جمعة" قبل أعوام عدة، وذلك بعد وفاة الأخير، إثر إصابته بنوبة قلبية أودت بحياته، عن عمر يناهز 60 عاما.

وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه كان موجودا في البرازيل رفقة وائل جمعة، نجم نادي الأهلي السابق والمنتخب الوطني، لتصوير حلقات برنامجهما، وكانا يلتقيان يوميا بكل من حازم إمام ومحمد أبوتريكة وجورج وايا بحكم تحليلهم لمباريات كرة القدم لصالح إحدى القنوات الرياضية، مضيفا أنه علم بوجود مارادونا، كنزيل في نفس الفندق الذي يقيم فيه تريكة وحازم.

وتابع: كان الوصول لماردونا أو التقاط الصور التذكارية معه صعباً للغاية، لدرجة أنه كان يتم إغلاق باب مطعم الفندق بمجرد دخوله، وحينما تحدثت مع حازم إمام بشأنه قال لي: "متحاول تعمل معاه انترفيو"، فرددت عليه: "أنت بتهزر يا حازم؟ ليرد: "جرب".

وأردف: تواصلنا مع مدير أعماله، الذي طالبنا بإرسال إيميل رسمي إليه، وبالفعل أرسلناه واتفقنا على كل التفاصيل المادية مقابل تسجيل الحلقة، وحينما طلبنا أن يكون التصوير "أوت دور" فوجئنا بمدير أعماله يحدثنا قائلاً: (لو عاوزين أوت دور يبقي لازم تجيبوا عربية ضد الرصاص، وتوفروا تأمين كامل ليه).

واستطرد في حديثه قائلاً: اتفقنا على التصوير لمدة 45 دقيقة فقط داخل مقر إقامة مارادونا بالفندق، وبمجرد دخولنا إلى الجناح، وجدته يرتدي ملابس منزلية وساعتين، إحداهما في يده اليمنى والأخرى في اليسرى، ووجدت شخصا صاحب كاريزما لم أرها في حياتي قط، لدرجة أن المترجمة كانت ترتعش خوفا حينما تترجم له حديثنا، حيث إنه استشعر خوفها وهدأها.