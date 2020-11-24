أديب يشيد بشجاعة الراحل عمرو فهمي بعد وقف أحمد أحمد: معركته جابت نتيجة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بشجاعة الراحل عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي سابقًا، والذي كشف عن فساد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد والموقوف حاليا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تورطه في عدة قضايا فساد، قائلًا: "المعركة بتاعته جابت نتيجة، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أديب"، أن ما حدث يُعد درسا وعظة، أن هناك أشخاصا تسير عكس التيار، وقررت التصدي للفساد أيًا كان الفساد وأيًا كان حجمه، " كنا نبص على الناس دي ونقول معقول الكلام ده، إنت عارف بتتكلم على مين، بس نجد في النهاية أن الناس اللي معاها الحق ومعاها الإثبات على الفساد لا يهمه أحد".

وتابع: "عندنا سكرتير عام الاتحاد الأفريقي عمرو فهمي، توفى شاب صغير، جه في يوم قعد يزعق في العالم ويقول رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد فاسد، الناس استغربت، بس قالهم افهموني واسمعوني معايا ورق ومعايا مستندات ومحدش كان مصدق لحد ما تم وقف رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد 5 سنوات بسبب الرشاوى، وتبدي شركات على أخرى في بعض المناقصات، تحدثنا عن ذلك في البرنامج سابقًا".

وعرض الإعلامي عمرو أديب جزءا من المداخلة التي تحدث فيها عمرو فهمي عن الفساد في "الكاف"، وقضايا الرشاوى والفساد لأحمد أحمد.

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء السلوك المالي وبسبب خرقه للمواد 15 الخاصة بـ "واجب الولاء" للمؤسسة المدارة، والمادة 20 الخاصة بعدم تلقي هدايا أو خدمات، والمادة 25 الخاصة بسوء استغلال المنصب والمادة 28 الخاصة بسوء توزيع النفقات، في لائحة الأخلاقيات الخاصة بـ فيفا.