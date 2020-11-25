مؤشرات أولية بنجاح مرشحي "مستقبل وطن" بدائرة إطسا في الفيوم

أشارت نتائج فرز الأصوات الأولية في كل اللجان بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا إلى فوز مرشحي حزب "مستقبل وطن" بالمقعدين المخصصين للدائرة، وخسارة مرشح حزب النور والمرشح الفردي، وذلك بعدما انتهت اللجنة من فرز أصوات الناخبين الصحيحة في 136 لجنة انتخابية بالدائرة.

وكشفت النتائج الأولية، حصول كامل محمود كامل فيصل موسى وشهرته "كامل فيصل" عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات بـ 43144 صوتا، بينما حصل كمال عبدالحليم عطية محمود وشهرته كمال أبو جليل عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن" على 36500 صوتا، فيما حصل مصطفى البنا مرشح حزب "النور" على 31314 صوتا، واحتل ياسر عبدالتواب سلومة محمد وشهرته ياسر سلومة عضو مجلس النواب المرتبة الأخيرة بـ 23753 صوت.

وأُجريت عملية الاقتراع على مدار يومين داخل 459 لجنة فرعية، موزعة على 221 مقرا انتخابيا في الـ3 دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليونا و424 ألفا و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ووزعت اللجان على الدوائر الـ3 الذين يشهدون جولة الإعادة؛ إذ جهزت 136 لجنة فرعية، موزعة على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا، بالدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة إطسا، وفي الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.