سيارة متنقلة لتعليم حرف الخياطة والتفصيل والسباكة بقرى الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
08:03 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
سيارة حرف متنقلة لتعليم الخياطة والتفصيل والسباكة بقرى الفيوم
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيراً إلى أنّ تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، مُعرباً عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة إطسا والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم في إنجاز هذا الملف الهام، مؤكداً أنّ الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها المحافظة في هذا الملف.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التعامل بقوة مع ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين.
كما ناقش محافظ الفيوم برامج التضامن الاجتماعي لتعليم الحرف لعدد من الأهالي في قرى المحافظة، من خلال سيارة الحرف المتنقلة، لتعليم الخياطة والتفصيل والسباكة وغيرها من الحرف.
ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا، خالد فراج، بمتابعة ومصاحبة السيارة خلال وجودها بقرية "الحجر"، وهي ضمن القرى الأكثر احتياجاً، والعمل على توعية المواطنين بأهمية الإقبال على تعلم الحرف، كما وجه المحافظ بتوفير المكان المناسب للسيارة وتأمينها وتوفير بدائل لتزويدها بالتيار الكهربائي.
وكشف المحافظ عن توفير مكان بديل لبيت ثقافة إطسا، بمركز شباب إطسا، بدلاً من مكانه الحالي بمجلس المدينة، كما ناقش المحافظ مشكلات المعاهد الأزهرية بإطسا بواقع 17 معهداً، بشأن مصالحات البناء، ولفت المحافظ إلى أنه سيتم دراسة سداد تلك القيم التسعيرية بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه المحافظ بنقل كافة نقاط تجميع القمامة الخرسانية واستبدالها بصناديق متحركة، كما وجه المحافظ بحصر ومراجعة توزيع الزائرات الصحيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المختلفة.