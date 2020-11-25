سيارة متنقلة لتعليم حرف الخياطة والتفصيل والسباكة بقرى الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيراً إلى أنّ تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، مُعرباً عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة إطسا والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم في إنجاز هذا الملف الهام، مؤكداً أنّ الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها المحافظة في هذا الملف.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التعامل بقوة مع ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين.

كما ناقش محافظ الفيوم برامج التضامن الاجتماعي لتعليم الحرف لعدد من الأهالي في قرى المحافظة، من خلال سيارة الحرف المتنقلة، لتعليم الخياطة والتفصيل والسباكة وغيرها من الحرف.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا، خالد فراج، بمتابعة ومصاحبة السيارة خلال وجودها بقرية "الحجر"، وهي ضمن القرى الأكثر احتياجاً، والعمل على توعية المواطنين بأهمية الإقبال على تعلم الحرف، كما وجه المحافظ بتوفير المكان المناسب للسيارة وتأمينها وتوفير بدائل لتزويدها بالتيار الكهربائي.

وكشف المحافظ عن توفير مكان بديل لبيت ثقافة إطسا، بمركز شباب إطسا، بدلاً من مكانه الحالي بمجلس المدينة، كما ناقش المحافظ مشكلات المعاهد الأزهرية بإطسا بواقع 17 معهداً، بشأن مصالحات البناء، ولفت المحافظ إلى أنه سيتم دراسة سداد تلك القيم التسعيرية بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه المحافظ بنقل كافة نقاط تجميع القمامة الخرسانية واستبدالها بصناديق متحركة، كما وجه المحافظ بحصر ومراجعة توزيع الزائرات الصحيات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المختلفة.