محافظ الفيوم يكلف بإعداد تقرير هندسي عن مبنى العيادات بمستشفى إطسا

أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية الإسكان، بإعداد تقرير هندسي عن مبنى العيادات بمستشفى إطسا المركزي المكون من أربعة طوابق للوقوغف على احتياجاته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ المحافظ شدد في بداية الاجتماع، على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الإصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ شدد على أهمية التوعية المجتمعية في هذا الصدد، لافتًا إلى أنّ تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أنّ الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل في أزمة مع هذا الوباء.

في سياق متصل، أشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتًا إلى أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.

واستمع محافظ الفيوم إلى شكوى بشأن الأرض المخصصة لإنشاء إدارة تعليمية جديدة بإطسا على مساحة ١٣ قيراطًا، ووجه بإعداد بيان تفصيلي عن الموضوع لبحث سبل إزالة معوقات التنفيذ.