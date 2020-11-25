محافظ الفيوم يكلف بإعداد تقرير هندسي عن مبنى العيادات بمستشفى إطسا
محافظ الفيوم يشدد أهمية التوعية المجتمعية للمواطنين حول "كورونا"
كتب:
أسماء أبو السعود
08:34 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
محافظ الفيوم يشدد أهمية التوعية المجتمعية للمواطنين حول "كورونا"
أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية الإسكان، بإعداد تقرير هندسي عن مبنى العيادات بمستشفى إطسا المركزي المكون من أربعة طوابق للوقوغف على احتياجاته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ المحافظ شدد في بداية الاجتماع، على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الإصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.
ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ شدد على أهمية التوعية المجتمعية في هذا الصدد، لافتًا إلى أنّ تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أنّ الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل في أزمة مع هذا الوباء.
في سياق متصل، أشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتًا إلى أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.
واستمع محافظ الفيوم إلى شكوى بشأن الأرض المخصصة لإنشاء إدارة تعليمية جديدة بإطسا على مساحة ١٣ قيراطًا، ووجه بإعداد بيان تفصيلي عن الموضوع لبحث سبل إزالة معوقات التنفيذ.