مدير التوثيق بديوان محافظة إسكندرية تفوز بجائزة أفضل موظفة عربية

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، المصرية نهى أحمد السيد، المتوجة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم المحافظ التهنئة للموظفة الفائزة بالجائزة، وتشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام، معرباً عن فخره بكونها أحد موظفي الديوان، ويجب أن تكون مثالاً يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة، مؤكداً على ضرورة استمرار تعظيم الأداء في كافة المؤسسات، لتطوير الآداء الحكومي، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم في وقت سابق اليوم، إعلان جوائز الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي، افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي أطلقتها الإمارات قبل عام، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأعلنت اللجنة المنظمة استقبال 5 آلاف مشاركة حكومية لاختيار أفضل وزير عربي، وأفضل وزارة، وأفضل محافظ وغير ذلك من موظفي الأجهزة الحكومية في الدول العربية، وتم استثناء الإمارات من المشاركة لاعتبارات الحيادية.