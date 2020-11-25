"التموين" تفتتح مركزا تكنولوجيا جديدا لخدمة مواطني البياضية جنوب الأقصر

افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين في الأقصر، نائبا عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، المركز التكنولوجي التمويني في مدينة البياضية، الذي يعد أحد 14 مركزا خدمة جديدة بالمحافظة.

يضم المركز 5 شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية، بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، مقام على مساحة 70 مترا مربعا، وتبلغ تكلفته ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، ومزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.

وتمت الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور، بعد تدريبهم على أعلى مستوى، بمعرفة مديرية التموين بالأقصر، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور، ونظام التشغيل الإلكتروني.

وفي ختام الافتتاح، أدار رئيس مدينة البياضية حوارا مفتوحا مع المواطنين، وبعد انتهاءه هنأهم على هذا الصرح التمويني الجديد، واستمع لأسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، حفاظا على حقوقهم.

وكانت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شهدت الاثنين الماضي، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الكيمان، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل، لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بالكيمان، خدمات متكاملة للمواطنين، تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي، أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية.

وجهز المركز بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية، وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي لمراجعة البيانات، وتنفيذ الخدمات المطلوبة.