رئيس "مياه الشرب" بدمياط: نعمل طوال العام لحماية المحافظة من الأمطار

قال محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن هناك نشرة جوية دائما تصل إلى الشركة، يتم العمل من خلالها على توقع الأمطار وكثافتها، موضحًا أن الشركة لا تعمل فقط في وقت نزول الأمطار، ولكن العمل يتم على مدار العام، خاصة أن محافظة دمياط من المحافظات الممطرة بشكل كبير، وكثافة الأمطار فيها تسبب مشاكل عديدة، ولذلك هناك تعاون دائم مع المحافظة، وهناك خطة لإنشاء بالوعات أمطار.

وأضاف "عسل"، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن توفير اعتماد مالي لإنشاء بالوعات أمطار، بمساعدة المحافظة يعطي الشركة فرصة قوية من أجل التغلب على كثافة الأمطار، أو الحد من كثافتها، لافتًا إلى أنه على الرغم من هطول الأمطار لمدة ساعة ونصف أو ساعتين من الأمطار الغزيرة، نجحت الشركة في شفط المياه، وعمل سيولة مرورية للسيارات على الرغم من كثافة الأمطار.

وتابع أن بالوعات الأمطار وزيادتها كل عام وتطهيرها المتواصل هي ما ساعد في شفط المياه في أسرع وقت ممكن وعمل سيولة مرورية على الطرق المختلفة، "إحنا عارفين إن أي كثافة أمطار هتعطل الدنيا عندنا، وعشان كده فيه اهتمام بالغ بمسألة المطر، خاصة أن معظم الناس شغالة في الخشب والأثاث وغيرها".

وأردف أن هناك خطة بين الشركة ومحافظة دمياط من أجل زيادة بالوعات الأمطار، الخطة كانت على مدار 5 سنوات، تم الانتهاء من 3 منها، ومازال العمل جاريا على باقي المدن التي لم يتم الانتهاء منها، لافتًا إلى أن بالوعات الأمطار تساعد في رفع 50 أو 60% من مياه الأمطار، والباقي تستطيع العربات في رفعه بشكل سهل.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة بعدم مغادرة المكاتب أو العمل خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تحذيرات الأرصاد بشأن حالة الطقس في الفترة الحالية.