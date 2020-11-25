تعطيل الدراسة في 9 محافظات بسبب الأمطار.. تعرف عليها

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد اليوم في إعلان 9 محافظات تعليق الدراسة في المدارس والجامعات غدًا الخميس، وإجازة في المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار سقوط الأمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة.

وتستعرض "الوطن" الـ9 محافظات التي قامت بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، في السطور التالية..

محافظة القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال إيقاف الدراسة، غدا، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها القاهرة.

محافظة الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس.

محافظة القليوبية

أعلن محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك بسبب سوء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظة الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا باستمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس بالمدارس والمعاهد الأزهرية، ومنح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة، نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية.

محافظة مطروح

منح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة "طلاب ومدرسين"، ومنح الموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة، إجازة غداً، نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في محافظة مطروح.

محافظة دمياط

أصدرت محافظة دمياط بيان أعلنت فيه مد قرار تعطيل الدراسة حفاظًا على سلامة الطالب.

محافظة البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة.

محافظة كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قراراً باستمرار تعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غداً الخميس لليوم الثاني على التوالي، بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

محافظة الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا، لطلاب المدارس لليوم الثاني علي التوالي، بسبب حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها البلاد، حرصا على سلامة الطلاب، كما وجه باتخاذ التدابير اللازمة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.