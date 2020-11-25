عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة بسبب الأمطار غدا

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إيقاف الدراسة غدا الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، اليوم الأربعاء.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، وبعض مناطق الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد.

وأعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدراسة غدا، ومنها الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيحح والقليوبية والجيزة ومطروح.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ بدأت من اليوم، ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، وبدأت بحالة من الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل، واتجهت الأمطار إلى محافظات الوجه البحري من متوسطة إلى غزيرة، وكانت رعدية على بعض المناطق.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن محافظة القاهرة، شهدت أمطارًا متوسطة الشدة، وكانت رعدية وغزيرة على مناطق متفرقة، فيما تساقط البرد على بعض مناطق الإسكندرية وبلطيم ورشيد.

وتابعت: أن هذه الحالة الجوية السيئة كان سببها وجود منخفض جوي على البحر المتوسط، وتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتكون السحب وسقوط الأمطار.