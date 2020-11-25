الديهي يكشف مخطط مرتزقة حقوق الإنسان لنشر الفوضى بمصر: المعركة مستمرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مجموعة من المرتزقة يحاولون إعادة المخططات للبلاد، لكن الدولة ستقف لهم بالمرصاد، موضحًا أن ما حدث في 2011، لن يتكرر مرة أخرى، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن المؤامرة تبدأ بالتشكيك في مؤسسات الجيش والشرطة والإعلام، لافتا إلى أن الدولة الآن ليست كما كانت في 2011، فالدولة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت وصلت إلى حالة من العجز، والآن نحن دولة قوية لا تهاب أحد.

وأشار الإعلامي، إلى أن ما حدث منذ 2013 حتي الآن يدعو للفخر فأصبحنا دولة لها ثقل في منطقة الشرق الأوسط، مهاجمًا الأمين العام للأمم المتحدة من بعد إصدارها بيان يعبر عن قلقه ضد حقوق الانسان في مصر، قائلًا: "أين أنت مما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا وسجون تركيا وأمريكا؟".

بعد مهاجمته مصر.. الديهي لحسام بهجت: أنتم تدافعون عن المثلية الجنسية

وهاجم الاعلامي نشأت الديهي، حسام بهجت، أمين عام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك بعد مهاجمته لمصر في الاعلام الأمريكي، موضحًا أن الدولة المصرية نصيرة لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور والقانون المصري.

وأوضح الديهي، أن حسام بهجت ومنظمته يدافعون عن حرية المثلية الجنسية ،فهؤلاء يسوقون بالخارج لزعزعة استقرار مصر، موضحًا أنه لن يتوقف عن مهاجمة هؤلاء الا بالموت، "اللي بيحب مصر بجد لا يخاف.. وتصدقنا بعرضنا لله والوطن والوطن والمعركة مستمرة بين الحق والبطل".

وتابع مستنكرا: "فين حقوق الإنسان اللي هو بيتكلم عنها، هو جاب للناس شربة مياه أو لقمة أو لبس أو سكن أو كتاب مدرسي أو دفع ليهم مصاريف، دول مش عندهم حق الإنسان غير في إنه يقل أدبه، والدفاع عن المثلية الجنسية، من ضمن الأنشطة الرئيسية للمؤسسة بتاعتهم يدافعوا عن المثلية الجنسية، إحنا نحترم القانون الدولي ولكن لينا خصوصيتنا".