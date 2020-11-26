مصدر حكومي يوجه رسالة للعمالة غير المنتظمة: جددوا بطاقتكم المنتهية

كشف مصدر حكومي، باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أن أكثر من مليون و700 ألف عامل غير منتظم، على الأقل، سيصرفون منحة العمالة غير المنتظمة، بعد تنقية قاعدة بياناتهم المحدثة .

تخصيص 4000 مكتب بريد وفروع بنك التنمية الزراعية للعمالة التي ستصرف المنحة لأول مرة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الوطن"، موجها نصائحه للعمالة غير المنتظمة، ولافتا نظرهم بضرورة الإسراع بتجديد بطاقات الرقم القومي المنتهية، حتى يتسنى لهم صرف منحة الـ500 جنيه، خاصة العمالة التي ستصرف المنحة لأول مرة، من مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان والتنمية الزراعي بالمحافظات، وذلك بعد إعادة تحديث البيانات.

وحث المصدر العمالة غير المنتظمة التي انتهت بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، على ضرورة الإسراع، لضيق الوقت أمامهم، مع اقتراب العد التنازلي للصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أكثر من 4000 مكتب بريد سيقوم بصرف المنحة، بالإضافة إلى فروع بنك التنمية الزراعي بالمحافظات، فضلا عن العمالة التي ستصرف من 14 ألف ماكينة ATM لمن يحملون «الكارت»، والذين سبق لهم تسلمه في الدفعات الثلاث السابقة من المنحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالعمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضا بشأن أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، فضلا عن الذين سبق وصرفوا المنحة في دفعات سابقة.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء في هذا الإطار، انه جرى تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم، وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل".

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، أثناء حصول المستفيدين على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك.