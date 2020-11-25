التضامن: العمالة غير المنتظمة بدأت تظهر منذ 25 يناير 2011

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، ومستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن العمالة غير المنتظمة، بدأت تظهر بشكل كبير منذ 25 يناير 2011، لكن حينما استقرت الدولة بشكل كبير، بدأت تنظر لهذه الجماعات المعطلة عن العمل، لظروف خارجة عن إرادتها، إما لظروف بيئية، مثل التيارات الهوائية، مثل صغار الصيادين وغيرهم، أو تغيرات مرتبطة بالأوبئة والأمراض التي حدثت بجائحة كورونا، فبدأت الدولة منذ بداية الجائحة في مارس 2020، تصرف مكافآت 500 جنيه للفئات التي تعطلت عن العمل.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت بأن يكون الأمر أكثر تنظيمًا، في سياق قانوني وتشريعي بتكليفات من الرئيس السيسي، ومن هنا بدأت التفكير في تشكيل لجنة وزارية لحماية العمالة غير المنتظمة.

وتابع: أن المستفيدين من "تكافل وكرامة" 14.6 مليون مواطن مصري، وهناك فئات تقدمت للحصول على المعاش، ولكنها لم تحصل عليها، لأن الشروط لم تنطبق عليها، منها الحيازة الزراعية، إذا ثبت أن لديهم حيازة زراعية بالتأكيد لا يحصل على المعاشة، لأن المعاش يضم الفئات الأكثر احتياجا.

وأردف أن هناك أفراد تستحق ولكنها لا تنطبق عليها الشروط، وهذه الأفراد يوجد قاعدة بيانات خاصة بهم، وأعدادهم غير معروفة حتى الآن.

وكشفت وزيرة التضامن، عن أن هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة، يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل"، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة، ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة، وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.