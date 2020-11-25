مياه الشرب: أصبحنا أكثر خبرة في رفع الأمطار من الشوارع

قال وليد عابدين، المتحدث الإعلامي لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه بسبب حالة الطقس السيئة التي مرت على عدد من المحافظات، اليوم، ومنها القاهرة، نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بهطول الكثير من الأمطار منذ أيام، وفي ذلك الإطار، استهدفت الهيئة بكل عرباتها وعمالها، لرفع المياه من الشوارع.

وأضاف "عابدين"، خلال تقرير معه ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأمطار هطلت في القاهرة بداية من شمال الجيزة ثم إلى الوراق ثم إلى منطقة وسط البلد ورمسيس ثم إلى مدينة نصر، حيث هطلت الأمطار اليوم، ضعف ما حدث من أسبوع مضي.

وأكد أن قيادات الشركة مجتمعة، تتابع الحالة الخاصة بمياه الأمطار في شوارع المحافظة، حيث تم الدفع بعدد كبير من السيارات، للحيلولة دون تكون مياه في المناطق المتفرقة على مستوى المحافظة، وليست العاصمة وحدها.

وأشار إلى أن العاملون بالهيئة، باتوا أكثر سرعة وكفاءة في رفع المياه من الشوارع المصرية، مع الدفع بعدد كبير من السيارات الخاصة لرفع المياه من الشوارع، حيث أن هناك عددا من النقاط الساخنة المحددة مسبقا، التي تتجمع فيها كميات كبيرة من مياه الأمطار في مناطق متفرقه من أنحاء البلاد.

وسببت موجة الطقس السيئ، التي ضربت البلاد، اليوم، إعلان 9 محافظات، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات غدًا، وإجازة في المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار سقوط الأمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة.

كما قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس.

وأعلن محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك بسبب سوء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.