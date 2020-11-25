"الأرصاد": أمطار خفيفة على القاهرة الجمعة.. "هنستمتع بالماتش"

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن المحافظات الساحلية الشمالية مثل مناطق رشيد وبلطيم ودمياط ومطروح شهدت أمطارا رعدية برقية غزيرة ولكن الإسكندرية كانت الأكثر تضررا لكنها كانت من قليلة إلى متوسطة في محافظات الوجه البحري في الدقهلية والبحيرة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القاهرة تأثرت بأمطار متوسطة وغزيرة وهي متوسطة بالنسبة إلى الإسكندرية والساحل الشمالي وهذه الأمطار أقل من عاصفة التنين التي شهدتها القاهرة العام الماضي التي استمرت في الهطول لمدة 3 أيام.

وأوضحت أن بعض المناطق في محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار غزيرة مثل منطقة التجمع الخامس ومنطقة مدينة نصر ومدينة الشروق كما سقط بها كميات من البرد (الثلج الصغير) وهذا راكم المياه لفترة طويلة، كما كانت الأمطار في محافظتي الفيوم وبني سويف خفيفة متوسطة.

وبيّنت أن الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية بغزارة غدا الخميس ولكنها ستكون أقل في القاهرة مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة مساء اليوم وغدا لذا يجب الاستعانة بالملابس الشتوية الثقيلة لافتة إلى عدم انخفاض درجات الحرارة اليوم بسبب وجود سحب رعدية.

وذكرت أن الأمطار ستكون خفيفة على محافظة القاهرة يوم الجمعة وفرص سقوطها مستمرة حتى الظهيرة متابعة "مفيش أي قلق هنستمتع بالماتش" وتنعدم الأمطار في المساء لكنها ستكون متوسطة على محافظات الوجه البحري ومستمرة بغزارة على السواحل الشمالية.

وشهدت محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وعدة محافظات أخرى سقوط أمطار وتجمع سيارات لكسح المياه ولكن بسبب كميات المياه الكبيرة تجمعات المياه ما أثر على حركة سير السيارات والأفراد في الشوارع الرئيسية والجانبية، وكانت محافظة الإسكندرية هي الأكثر تضررا بسبب وجود بها مناطق منخفضة ومناطق أخرى مرتفعة.