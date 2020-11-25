الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.. وتحسن الطقس السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ بدأت من اليوم، ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، وبدأت بحالة من الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل، واتجهت الأمطار إلى محافظات الوجه البحري من متوسطة إلى غزيرة، وكانت رعدية على بعض المناطق.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن محافظة القاهرة، شهدت أمطارًا متوسطة الشدة، وكانت رعدية وغزيرة على مناطق متفرقة، فيما تساقط البرد على بعض مناطق الإسكندرية وبلطيم ورشيد.

وتابعت بأن هذه الحالة الجوية السيئة كان سببها وجود منخفض جوي على البحر المتوسط، وتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتكون السحب وسقوط الأمطار.

وأردفت أن غدا الخميس، تستمر الأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، ومتوسطة لغزيرة على محافظات الوجه البحري، ومن خفيفة لمتوسطة على محافظة القاهرة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة ليوم الجمعة، تتساقط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على محافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة على محافظة القاهرة، وفي مساء الجمعة، تتحسن الأحوال الجوية على محافظة القاهرة، ويوم السبت، تتحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية.

الجيزة للأهالي: محدش ينزل إلا للضرورة القصوى

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين، بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، وطالبتهم باتباع الإرشادات والتعليمات التالية:

- الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة.

- حال الانقطاع المتكرر للتيار يجب فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار، مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- حال انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خاصة الشموع، يجب اليقظة والحذر لتفادي أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات إضافية من المياه تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث، يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: 35863004، 35855722، 35869193، 35869371، أو الخط الساخن 114.