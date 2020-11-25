بعد قليل.. حسن ضوه مرشح تنسيقية شباب الأحزاب مع الإبراشي في "التاسعة"

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المهندس حسن ضوه، مرشح التنسيقية علي الدائرة الثالثة "دائرة منيا القمح ومشتول السوق - محافظة الشرقية"، سيحل بعد قليل ضيفًا في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك".

وكان محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، قد ذكر أمس أن جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت ساخنة، كما هو متعارف في جولات الإعادة في دوائر الوجه القبلي، بسبب التركيبة العائلية.

وأضاف عبدالعزيز "متابعو الانتخابات في 13 محافظة، أكدوا جميعا أن العملية الانتخابية بدأت في موعدها بمختلف اللجان في كل المحافظات، وأكدوا انتظام وسير العملية الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية في تنظيم العمليات الانتخابية، ولم ترصد أي خروقات تؤثر على سير العملية الانتخابية".

وتابع أن هناك دائرة أو دائرتين جرى كسر الصمت الانتخابي من قبل بعض المرشحين فيهما، لكن هناك التزام داخل مقار اللجان الانتخابية، والمسؤولون حافظوا على حياد العملية الانتخابية باللجان.

وأوضح: "رصدنا التزاما كبيرًا بقرارات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وهناك تواصلا مستمرا بين غرفة العمليات المركزية التنسيقية وغرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات وكانت الملاحظات شبه متطابقة على مدار اليوم الأول".