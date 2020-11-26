كاتب لبناني عن قضية زوج نانسي عجرم: قرار المحكمة ضمني

قال سعيد حريري، الكاتب الصحفي اللبناني، إن قرار قاضي التحقيق بشأن قضية فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، قرار طبيعي وكان متوقعا، حيث أصدر قرار ضمنيا، وليس حكما، والقرار يقول إن القتل قصدي، ولكن هذا القرار معطوف على مادة رقمها 222 من القانون اللبناني، ومفادها الدفاع المشروع عن النفس، آخذا في الاعتبار لحظات الغضب ودفاع "الهاشم" عن أسرته.

وأضاف "الحريري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، أن ما حدث قتل عمدي بهدف الدفاع عن النفس، وهذا المسار الطبيعي للأمور، وحاليا الجميع يتبع المسار القضائي الطبيعي.

وتابع الكاتب الصحفي اللبناني، أن هناك تخبط في جهة أسرة القتيل، وهناك عدة محامين تولوا القضية ثم تركوها، مشددًا على أنه لا يوجد أي علاقة بين "الهاشم"، والقتيل، كما أن الأخير كان يراقب زوج الفنانة الشهيرة، ويراقب الفيلا التي يعيشون فيها، لافتا إلى أن ما يقال عن وجود علاقة بينهما أمر غير منطقي.

ولفت إلى أن مسألة العلاقة بين السوريين واللبنانيين أثيرت مع هذه القضية، لأن القتيل سوريا، ولكنه لا يمثل شعب بأكمله، ولكنه يمثل نفسه فقط، ولكن البعض يحاول خلق إزعاج في المجتمع، وهناك محاولة لاستغلال القضية، وأي إنسان ناجح مثل الفنانة نانسي عجرم يحارب من الكثيرين.

علقت الفنانة نانسي عجرم على التقرير الصادر مؤخرًا عن قاضي التحقيق نقولا منصور، بمحافظة جنوب لبنان، في حق زوجها المتهم رجل الأعمال اللبناني فادي الهاشم، بعد قتله شابا سوريًا يدعى محمد الموسى، إثر اقتحام الأخير منزله بغرض السرقة فى شهر يناير الماضي.

ونفت "نانسي" ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 إلى 20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى.