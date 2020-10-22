الثقافة اليوم.. حفل سيد درويش بـ "بشتاك" ومعرض فني بالأوبرا

تحفل الأجندة الثقافية اليوم الخميس، بمجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية، فيقيم قصر "بشتاك" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفل فرقة "تراث سيد درويش" التابعة لجمعية أصدقاء سيد درويش.

حيث تُقدم الفرقة الموسيقية باقة من أجمل ألحان خالد الذكر "سيد درويش" منها "قوم يا مصري"، "بلادي"، "يا حلاوة أم إسماعيل"، "دنجي دنجي"، "شد الحزام"، "الحلوة دي"، "سالمة يا سلامة"، بالإضافة للموشحات منها "مُنيتى عز أصطباري" وغيرها من الألحان، الحفل قيادة المايسترو/ محمد حسن سيد درويش.

ويفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعه مساء، بقاعة صلاح طاهر المعرض التشكيلى المشترك للفنانين الدكتورة هناء حراز والدكتور محمد واصف الذى يستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر.

حيث تعرض الفنانة الدكتورة هناء لوحات تعبر عن الظروف الراهنة والأحداث والمواقف التى مرت بها مصر عبر الزمن مستخدمة رموز الفن المصرى القديم ومؤكدة على ارتباط الزمان والمكان بمصرنا الحبيبة.اما الفنان د.محمد واصف فيستعرض باقة مختارة من أعماله الفنية الأخيره المتنوعة المساحه والتى تعرض لأول مرة ويجمع فيه.

وتنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي و بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، معرضا للكتاب بقصر ثقافة السويس وذلك يوم الخميس 22 أكتوبر ويستمر حتى 28 أكتوبر الجارى، وبالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة.

وتقام في المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في الخامسة مساء ندوة "المنح الثقافية والدراسية في الخارج وأثرها في تطوير الشباب وتنمية المجتمع"، والتي تنظمها لجنة الشباب ومقررها المخرج أحمد السيد أبو موسى- مقرر لجنة الشباب بالمجلس.

تدير الندوة: الدكتورة رضوى زكي - عضوة لجنة الشباب، ويحاضر بها إبراهيم فاروق: مستشار التواصل العلمي والتوعية العلمية العامة، مروة أبو سعدة: استشاري منح دراسية دولية، ومدير مصر أكاديمي للتدريب ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للتنمية الشاملة، ومصطفى عباس نائب مقرر لجنة الشباب ومدرب معتمد ببرنامج ايراسموس للتبادل الثقافي، وباحث بجامعة لايبزج بألمانيا، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي.

وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على يوتيوب.