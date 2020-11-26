جدل بين محافظ كفر الشيخ والأرصاد الجوية عن المطر: متوسطة ولا غزيرة؟

رفض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليق الدراسة اليوم بالمحافظة بسبب توقعه بأن تكون موجة الأمطار اليوم متوسطة في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة الأمطار على كفر الشيخ ستكون غزيرة.

محافظ كفر الشيخ: أولياء الأمور سيحددوا الأمر

وقال "نور الدين"، إن المحافظة شهدت أمطارا كثيفة أمس الأربعاء، ولكن هناك استمرار الدراسة بالجامعات والمدارس "الخميس" في المحافظة، موضحًا أن الأمور مسيطر عليها حتى الآن، وهناك تعاون بين منظمات المجتمع المدني والمحليات لمواجهة مياه الأمطار.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن حالة الطقس في الوقت الحالي بدأ في التحسن، وهناك تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ، "بشكرهم جدًا، هما بيمدونا دائما بالمعلومات أول بأول".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الأمطار التي ستهطل غدًا على المحافظة ستكون ما بين متوسط أو متفرقة، "إحنا قدرنا الحمد لله نصرف مياه الأمطار الخاصة باليوم، محافظة القاهرة والجيزة تعرضتا لموجه أمطار غزيرة بس هما مش ساحلية ومش متعودين على المطر عشان كده وقفوا الدراسة".

وأوضح أنه لن يتم تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب موجة الطقس، كما أن الأجواء ستظهر ليلًا اليوم، فموجة الامطار ستكون من الساعة الثانية فجر اليوم وحتى الساعة 5 صباحًا، " إحنا مبيتين على أنظمة الحكم المحلي وشركات المياه في المواقع في الشارع لكسح المياه".

وعن مدى آمان ذهاب الطلاب للمدارس، قال محافظ كفر الشيخ، إن أولياء الأمور سيحددوا الأمر، فحال وجود طقس سيئ والمدارس قريبة من المنزل سيقوم الأهالي بذهاب أبنائهم للمدارس، وحال كون المدارس بعيده "هما هياخدوا القرار"، موضحًا أن ما يحدث عبارة عن تنبؤات "إن شاء الله تعدي على خير".

مدير التنبؤات بالأرصاد الجوية يعلق على رفض المحافظ تعليق الدراسة

بينما قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تنبؤات بسقوط أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ والإسكندرية فجر اليوم، "إحنا بنقول أمطار غزيرة وممكن تعوق حركة الطرق"، وذلك في تعليقه على رفض محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بتعليق الدراسة غدًا، والتصريح بأن الأمطار ستكون متوسطة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج أنه لا يعرف حجم الاستعدادات في محافظة كفر الشيخ للأمطار الغزيرة كي يعلق على قرار رفض تعليق الدارسة، "الأجزاء من البحيرة وكفر الشيخ هتبدأ من الساعة 2 الفجر تمطر، وهتنضم ليهم الصبح بورسعيد ودمياط والعريش وسيناء".

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن شمال سيناء ستتعرض اليوم الخميس لأمطار غزيرة مثل نظيرتها في المناطق الساحلية، موضحًا أن شكل السحب في الإسكندرية والتي ظهر أمس الأربعاء ستكون موجودة ولكن بدرجة أقل، "بس فيه استمرارية لسقوط أمطار غزيرة، السحب مش بتسبب أزمة، بس الأمطار اللي تُسبب أزمات أحيانًا".

وأوضح شاهين، أن الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى اليوم ستكون أقل من أمس الأربعاء بشكل كبير ، "ستكون ما بين متوسطة أو خفيفة".