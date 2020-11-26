"الأرصاد": أمطار غزيرة على كفر الشيخ اليوم قد تعوق حركة الطرق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تنبؤات بسقوط أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ والإسكندرية فجر اليوم، "إحنا بنقول أمطار غزيرة وممكن تعوق حركة الطرق"، وذلك في تعليقه على رفض محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بتعليق الدراسة غدًا، والتصريح بأن الأمطار ستكون متوسطة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أنه لا يعرف حجم الاستعدادات في محافظة كفر الشيخ للأمطار الغزيرة كي يعلق على قرار رفض تعليق الدارسة، "الأجزاء من البحيرة وكفر الشيخ هتبدأ من الساعة 2 الفجر تمطر، وهتنضم ليهم الصبح بورسعيد ودمياط والعريش وسيناء".

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن شمال سيناء ستتعرض اليوم الخميس لأمطار غزيرة مثل نظيرتها في المناطق الساحلية، موضحًا أن شكل السحب في الإسكندرية والتي ظهر أمس الأربعاء ستكون موجودة ولكن بدرجة أقل، "بس فيه استمرارية لسقوط أمطار غزيرة، السحب مش بتسبب أزمة، بس الأمطار اللي تُسبب أزمات أحيانًا".

وأوضح شاهين، أن الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى اليوم ستكون أقل من أمس الأربعاء بشكل كبير ، "ستكون ما بين متوسطة أو خفيفة".