القمة بعيون ذوي الاحتياجات الخاصة: أمنية عمرنا حضور مباراة النهائي

القمة بعيون هؤلاء الذين يجلسوا على كراسيهم المتحركة في منطقة "التراك" ليراقبوا لاعبي الأحمر والأبيض وهم يصولوا ويجولوا في الملاعب المختلفة ولا يحركهم إلا محبة ناديين من أعرق وأكبر وأعظم الأندية العربية والأفريقية بلا منازع.

الإعلامي عمرو خليل، استضاف اثنين من مشاهير مشجعي قطبي الكرة المصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة ليتحدثا عن القمة المصرية الأفريقية المنتظرة غدًا الجمعة.

عبدالرحمن حازم، المشجع الزمالكاوي، أكد أن آخر مباراة حضرها للأبيض في الاستاد كانت مبارة الترجي ضمن دوري أبطال أفريقيا، والتي حقق فيها الزمالك نتيجة طيبة بالفوز بـ 3 أهداف مقابل هدف وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصف "حازم"، حبه بنادي الزمالك قائلًا: "الزمالك بالنسبة لي حياتي وحبي للزمالك بدأ وأنا عمري 5 سنين"، مشيرًا أن أكثر لاعب يحبه هو جنش وأنه يتفائل به أثناء المشاركة في ماتشات الأهلي.

وعن علاقته بلاعبي نادي الزمالك قال حازم: "علاقتي كويسة بكل اللاعيبة وبحب أكلمهم قبل الماتشات ولما بنكسب بكلمهم ولما بيتعثروا بشد من أزرهم".

وعن أكثر لحظات السعادة التي عاشها يقول: "كنت سعيد لما الزمالك كسب بيراميدز في كاس مصر واخدنا الكاس والزمالك انهزم في دوري أبطال أفريقيا وده كان أصعب ماتش ليا والزمالك هيلعب بعد بكرة دي أهم حاجة أن الزمالك يكسب ويحقق السادسة".

وأكد "حازم"، على ثقته بفوز الزمالك: "واثقين في كل اللاعيبة وربنا يشفي كل لاعيبة الزمالك والأهلي واللاعيبة وصحتها أهم من أي ماتش" مطالبًا بأن يكون المعلق الرياضي محايدا: "المفروض المذيع يكون محايد وميجيش لفريق على فريق ولا زمالك ولا أهلي عشان ده اللي بيخلق التعصب" مضيفًا: "التعصب هيفضل موجود طالما فيه سوشيال ميديا وأنا عندي فكرة بدافع عن الزمالك ولازم تحترمني وأنا احترم رأيك لو بتدافع عن الأهلي وأنا مش أضايقك ولا أنت تضايقني".

وعبر "حازم"، عن أمنية حياته، مشيرًا أن حضوره مباراة النهائي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك: "أمنية حياتي أحضر الماتش النهائي وأصدقائي من ذوي الاحتياجات الخاصة".

أما عمر فرج مشجع النادي الأهلي، فقد أكد أن أخر مباراة حضرها للمارد الأحمر كانت مباراته مع بيراميدز، مشيرًا أن فوز الزمالك بكأس مصر كان مجرد حظ: "هما مبينفعوش غير في ضربات الجزاء".

وأكد "فرج"، أنه يحضر المباريات في الاستاد بشكل منتظم منذ 3 سنوات واصفًا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بأنه "فاكهة".

وعن أمنياته لمباراة القمة المنتظرة قال "فرج": "الأهلي بمن حضر وعاوزين روح قتالية والأهلي معودنا على الروح القتالية ويجيبوا لنا التاسعة".

وعن علاقته بلاعبي القلعة الحمراء، أكد أن أقرب لاعبين في الأهلي له هم مجدي قفشة وأكرم توفيق وصلاح محسن وإسلام محارب وعمار حامد، لافتًا أنه يتواصل معهم باستمرار عبر واتساب ويطلبون منه الغناء أو تقليد المعلقين خاصة المعلق أيمن الكاشف والذي قام بتقليده بالفعل، مؤكدًا أنه معلق أهلاوي.

وقدم "فرج" نصيحته للاعبي الأهلي: "اللاعيبة تركز ولازم الروح تبقى بطولية والجماهير بتتعب ورا اللاعيبة وبتاخد فرحة وعملوا بطولة قتالية وعاوزين 90 دقيقة قتالية ونتمنى أنهم ياخدوا البطولة".

وعبر عن أمنيته بحضور مباراة القمة الأفريقية على كرسيه في منطقة "التراك" معتبرًا أنها أمنية عمره أن يحضر هذه المباراة، وأصر في نهاية الحلقة أن يهدي أغنية جميلة لوالدته.

من جانبه ناشد الإعلامي عمرو خليل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بالسماح لهما بحضور المباراة وجلوسهما في الأماكن المخصصة لهما.