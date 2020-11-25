التنمية المحلية: مياه الأمطار لن تعيق إقامة مباراة الأهلي والزمالك

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تواصل دائم من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع كافة الهيئات المختلفة، ووفقا لآخر تقرير عُرض على وزير التنمية المحلية، جاء فيه المحافظات التي شهدت أمطارا اليوم، وهي محافظات كل من (مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، ودمياط).

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من المتوقع أن يكون هناك أمطار على مدى الثلاث أيام المقبلة، مؤكدًا أن مياه الأمطار أو التراكمات لن تعيق إقامة مباراة الأهلي والزمالك أو دخول المدعوين لحضور المباراة لأنه يتم رفع المياه أولا بأول.

وتابع أنه جار العمل في الوقت الحالي داخل محافظة القاهرة على رفع التراكمات الخاصة بمياه الأمطار، وكذلك الأمر من أمام المنصة في صلاح سالم ودار المدرعات، بواسطة شركات ومعدات مياه الشرب والصرف الصحي، والمعدات الخاصة بالأحياء، ونفس الأمر فيما يتعلق بمحافظة الجيزة، حيث توقفت الأمطار الساعة الثانية والنصف عصرًا، وجاري رفع التراكمات، والمحافظ في حي الدقي والعجوزة، ويتابع عمليات رفع التراكمات من خلال السيارات.

وأردف أنه بخصوص محافظة الإسكندرية، حدث سقوط لشادر خشبي أمام المركز الذكي التابع لمبنى المحافظة، وكان هناك اثنين مصابين وتم نقلهم للمستشفى وعمل اللازم لهم، وانخفضت الأمطار الساعة الثانية والنصف عصرًا، وجاري العمل على رفع التراكمات بالمحافظة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة عدم نزول الأهالي إلا للضرورة القصوى، وكان هناك 6 محافظات توقفت الدراسة فيهم، وغدًا هناك توقف للدراسة في عدد من المحافظات المختلفة بسبب سوء حالة الطقس، وفقا لخرائط الأمطار التي جاءت لكل محافظة، وذلك من أجل أن تعيد السيارات وعربات شفط المياه تمركزها بشكل سهل ورفع المياه من أماكن التراكمات المختلفة.