الأرصاد للمواطنين: البسوا شتوي.. في مطر انهارده وبكرا

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تعيش حاليا حالة من التقلبات الجوية التي يتسم بها فصل الخريف، موضحا أنّ فصل الشتاء متبقي على بدايته أقل من شهر، وهذه الفترة تتسم بالتقلبات الجوية، وبدأت درجات الحرارة تنخفض في درجات النهار مثلما كانت منخفضة في فترات الليل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية تدريجيا، إذ أصبحت الملابس الصيفية غير مناسبة في هذا الوقت، مشددا على أنّ درجات الحرارة لن ترتفع بشكل ملحوظ مرة أخرى، ولن يكون هناك تغيير في نوعية الملابس.

وشرح شاهين أنّ اليوم هو الثاني في موجة عدم الاستقرار التي نوهت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من قبل، وغدا اليوم الثالث والأخير لهذه الحالة، موضحا أنّ يومي الخميس والجمعة، ستكون الأمطار أقل على القاهرة، خفيفة لمتوسطة، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لكن تستمر الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية خاصة محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وبورسعيد والعريش وشمال سيناء.

واستكمل شاهين أنّ باقي المحافظات بشمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بعيدين تماما عن فرص سقوط الأمطار، أما جنوب الدلتا ففرص الأمطار بها من متوسطة لغزيرة، مشيرا إلى أنّ نشاط الرياح سيكون مصحوبا بسحب رعدية تؤدي لأمطار غزيرة، ما يؤدي للشعور بالبرودة على مداراليوم.

وفسّر شاهين أنّ ظاهرة السحب الغامقة والكثيفة التي شوهدت أمس، تدل على وجود مياه كثيرة داخل السحابة، ما يؤدي لسقوط أمطار غزيرة على الطرق، وعن الثلوج التي هطلت أمس في بعض المناطق، قال إنّها طبيعية في مثل هذا الوقت من العام نتيجة لفروق درجات الحرارة.